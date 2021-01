Fichar a Rafael Márquez, una ganga para Barcelona, recuerda Joan Laporta

Joan Laporta, quien hace campaña para volver a ocupar la presidencia del Barcelona, recordó cómo en 2003, fichó al defensa mexicano Rafa Márquez, tirando la negociación por la llamada Triple A de Argentina.

En un blog llamado Inie8tazo, Laporta contó la anécdota, que en ese tiempo parecía increíble de cumplirse, porque el mexicano llegó a un precio muy bajo al equipo catalán.

"Pasa por el agente, George Méndez. Acabamos de ganar las elecciones y estábamos con "Txiqui" (Aitor) Beguiristain (director deportivo del equipo) en una comida. Estaban tratando de vendernos a la Trilpe A. (Roberto) Ayala, (David) Albelda y (Pablo) Aimar. Ayala tenía 30 años, central con experiencia, pero costaba dineral".

Así que "viene George: 'felicidades presidente' -me dice-. 'Tengo un central para el Barca buenísimo, y bueno, muy simpático, Rafa Márquez' . 'Lo conozco', dice Txiqui, es muy bueno". El agente preguntó: "¿Si lo traigo por cinco millones, me lo ficha'".

Laporta se entusiasmó: "Le digo Txiqui: 'es muy difícil que lo traiga por cinco millones', pero me levanté y le di la mano.... 'Si lo traes por cinco millones lo firmamos, que la palabra del presidente del Barcelona vale, no te puedes fiar de nadie en la directiva del Barca, pero lo cumplo', pero era muy complicado traerlo por cinco millones".

Pasaron dos semanas y "la secretaria me dice: 'aquí hay un señor con un chico que dice que ha quedado con usted, que viene de Mónaco' y empecé a ligar la historia".

"'Que pase', y pasó: 'Presidente que aquí está la carta del Mónaco'. En ese momento le hablé a Txiqui y le dije: 'Ya tenemos central', y paramos las negociaciones con los otros. Y es que teníamos a Márquez". Rafa Márquez, escuchó la historia y contestó en Twitter: "Fui una verdadera ganga, ¿o no presidente?'".