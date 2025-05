Fiebre de reventa: Camisetas 'Merci Rafa' en demanda

PARÍS (AP) — Un día después de que el Abierto de Francia rindió homenaje a Rafael Nadal en la cancha, docenas de espectadores comenzaron a vender las camisetas color arcilla con la inscripción "Merci Rafa" que se repartieron en el tributo del domingo, con algunos anuncios alcanzando hasta 500 euros (540 dólares).

Las camisetas, estampadas con la frase en francés "Merci Rafa" y la fecha "25.05.2025", fueron entregadas a los aficionados que asistieron a la ceremonia en la cancha Philippe Chatrier para celebrar al 14 veces campeón del torneo. Distribuidas en diferentes tonos de arcilla, las camisetas formaron parte de un homenaje coordinado. Se pidió a los aficionados que las usaran, creando un gigantesco mosaico en las gradas que deletreaba "RG14", en referencia a los 14 títulos de Nadal en París.

A los pocos minutos del evento, comenzaron a aparecer anuncios en plataformas de reventa, incluyendo el mercado de ropa Vinted, que tenía 30 camisetas en lista.

Un vendedor, Maxime Berthuis, puso su camiseta a la venta por 500 euros, sin incluir los gastos de envío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No voy a usar la camiseta de todos modos", dijo Berthuis a The Associated Press, añadiendo que compró un boleto para la ceremonia por menos de 40 euros (43 dólares). "Honestamente, aún no sé cómo gastaré el dinero".

Dijo que había recibido varias ofertas desde que publicó el anuncio el mismo domingo, junto con una serie de mensajes enojados de devotos de Nadal.

Otra usuaria que listó una camiseta de talla 2XL por 150 euros (170 dólares) dijo que simplemente era demasiado grande para ella.

El presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, dijo que estaba sorprendido por cuánto se estaban vendiendo las camisetas.

"Algunos de los precios que vi me asustaron", expresó el lunes. "Es un poco triste ver a la gente sacar provecho de las camisetas 'Merci Rafa'. No íbamos a recogerlas después de la ceremonia. Creamos algo único, y tal vez esa singularidad explique por qué está sucediendo esto".

Moretton dijo que él mismo no había recibido una camiseta, a pesar de estar a solo unos metros de Nadal durante el homenaje.

"También estoy buscando una camiseta, pero no voy a ir a Vinted", comentó.