FIFA debe "abordar" y "no esconder" problemas de derechos humanos, responde Amnistía a carta de Infantino

Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "aborde los problema de derechos humanos" relacionados con abusos contra los trabajadores inmigrantes en Catar, "en lugar de esconderlos debajo de la alfombra".



En un comunicado, AI reaccionó tras una carta enviada el jueves por Infantino a las federaciones que aportan jugadores al Mundial de Qatar, en la que decía que llega la hora de hablar de fútbol y dejar la política a un lado.

"Si Gianni Infantino quiere que el mundo se centre en el fútbol, hay una solución simple: la FIFA finalmente podría comenzar a abordar los graves problemas de derechos humanos en lugar de esconderlos debajo de la alfombra", dijo el director de Asuntos Económicos de AI y Justicia Social, Steve Cockburn, según la nota.

"Un primer paso sería comprometerse públicamente con el establecimiento de un fondo para compensar a los trabajadores migrantes antes de que comience el torneo y garantizar que las personas LGBTI no sufran discriminación ni acoso (...) es sorprendente que aún no lo hayan hecho", añadió.

Asimismo, consideró que "Gianni Infantino tiene razón al decir que el fútbol no existe en el vacío (...) cientos de miles de trabajadores han sufrido abusos para hacer posible este torneo y sus derechos no pueden ser olvidados ni desestimados (...) merecen justicia y compensación, no palabras vacías".

Varias organizaciones pro derechos humanos, incluidas AI y Human Rights Watch, insisten en que Catar y la FIFA creen un fondo de reparación para indemnizar a miles de empleados inmigrantes que sufrieron "graves abusos" durante los preparativos del Mundial de Catar 2022.

Las organizaciones sí reconocen las reformas laborales y sociales introducidas por las autoridades cataríes en los últimos años, si bien consideran que para muchos trabajadores esas reformas llegaron demasiado tarde y solo se han aplicado de forma parcial.