FIFA habría cancelado los premios The Best

Ni Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. Nadie se llevará el The Best a mejor jugador del año. Según el diario Marca de España, el tradicional premio otorgado al mejor futbolista de la temporada será cancelado, ante la pandemia del coronavirus.

Esto se debe más que nada, a que además del riesgo de infección, hay gran incertidumbre sobre la fecha en que las Ligas terminarán, además de la dificultad al transportarse. La gala estaba programada a realizarse en Milán Italia, en el mes de septiembre.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría considerado que es poco ético realzar fiestas o ceremonias, con tantas muertes en el planeta. En lo que respecta al Balón de Oro que entrega la revista France Football, no hay noticias acerca de si habrá cancelación.

En la pasada edición, el ganador del premio fue el argentino Lionel Messi, seguido de Virgil van Dijk de Holanda y el lusitano Cristiano Ronaldo. En la categoría femenina la ganadora fue Megan Rapione de Estados Unidos.