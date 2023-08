FIFA investiga a entrenador de Zambia, acusado de abuso sexual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- El técnico de la Selección Femenil de Zambia, Bruce Mwape, se encuentra bajo investigación de la FIFA por presuntamente realizar tocamientos a una de sus jugadoras en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.

De acuerdo con información de The Guardian, el entrenador habría frotado con las manos los pechos de una de sus jugadoras, una situación que rápidamente tomó la atención del máximo organismo del fútbol mundial.

"Podemos confirmar que se ha recibido una denuncia en relación con la selección femenina de Zambia y que actualmente se está investigando. No podemos proporcionar más detalles sobre una investigación en curso por razones obvias de confidencialidad", compartió un portavoz de la FIFA.

La situación habría ocurrido durante una sesión de entrenamiento previo a su último de la fase de grupos ante Costa Rica, misma que según información de la Asociación de Futbol de Zambia tuvo presencia de personal de FIFA.

"Todas las sesiones de entrenamiento de las Reinas del Cobre fueron filmadas por el equipo de prensa de la FAZ y no ofrece ninguna grabación de este tipo... Además, un equipo de filmación de la FIFA adosado a la selección de Zambia en la Copa Mundial estuvo presente en todas las sesiones de entrenamiento", justificó Reuben Kamanga, secretario de la Asociación de Futbol de Zambia.

El nombre de Bruce Mwape ya ha tenido varias acusaciones en su país por comportamiento inapropiado, de las que siempre guarda silencio.