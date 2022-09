Figura de la NFL idolatra al "Canelo" Álvarez

A-AA+

Saúl Álvarez ha logrado convertirse en la cara del boxeo mexicano y mundial. En todo el mundo reconocen su calidad como peleador, es por eso que se ha convertido en ídolo de muchos, incluso de deportistas como Cristiano Ronaldo, que lo sigue en sus redes sociales o del mismo Odell Beckham Jr.

El receptor de la NFL tuvo una pequeña charla con peleador mexicano el día de la última conferencia de prensa de su enfrentamiento con Gennady Golovkin. En la llamada, el ganador del pasado Super Bowl con los Rams de Los Ángeles reconoció que se convirtió en aficionado del boxeo gracias al "Canelo".

"Mi entrenador me dijo que eres un gran fan del boxeo, así que gracias, amigo", le dijo el púgil. A lo que Beckham Jr. le respondió "Soy fan tuyo. Tu hiciste que me gustara el boxeo".

Además de las palabras de elogio para el mexicano, la figura de futbol americano le pidió que ´le pateara el trasero´ a Golovkin en su siguiente pelea del 17 de septiembre en la T-Mobile Arena. Odell Beckham Jr se encuentra lesionado y no fue registrado con Los Ángeles Rams para la temporada de la NFL que recién comienza.