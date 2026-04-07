Fija récord de partidos jugados

CLEVELAND.- José Ramírez forma parte ya de un grupo exclusivo.

El tercera base estelar de los Guardianes disputó el lunes su partido número 1.620, convirtiéndose en el líder histórico de la franquicia de Cleveland en juegos disputados.

Ramírez no solo superó la marca de Terry Turner, que se mantuvo por más de 108 años, si no que se convirtió en el único jugador activo que lidera a su equipo en juegos disputados.

"Obviamente es algo divertido de lograr, pero ese no es mi objetivo final con el equipo", dijo Ramírez después de irse de 0-2 con dos bases por bolas en una derrota 4-2 ante los Reales de Kansas City.

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Antes de la sexta entrada, cuando el juego se hizo oficial, Ramírez fue ovacionado por la multitud en el Progressive Field. Recibió la almohadilla de tercera base del veterano coach de primera base de Cleveland, Sandy Alomar Jr.

De los 31 líderes de franquicia en juegos disputados , 21 están en el Salón de la Fama del Béisbol. El puertorriqueño Roberto Clemente y Honus Wagner, de Pittsburgh —ambos miembros del Salón de la Fama— están empatados con 2.433 juegos disputados.

"Esos significan mucho porque esas son las dos cosas principales en las que estoy enfocado: trabajar para llegar al Salón de la Fama y también ganar una Serie Mundial", dijo Ramírez.

El manager de los Reales, Matt Quatraro —coach asistente de bateo de Cleveland de 2014 a 2017— siempre ha apreciado el enfoque y la rutina consistentes de Ramírez para el juego.

"Maduró físicamente, esa es la única cosa", dijo Quatraro antes del juego. "En el 15, cuando lo bajaron, le tiraba a todo. Cuando volvió a subir, estaba dejando pasar lanzamientos y recibiendo bases por bolas. Y al año siguiente, empezó a batear con poder".

Ramírez debutó en las Grandes Ligas el primero de septiembre de 2013 como corredor emergente por el dominicano Carlos Santana durante la novena entrada del juego de Cleveland en Detroit. Ha sido parte de seis títulos de la División Central de la Liga Americana, incluido el equipo que alcanzó la Serie Mundial de 2016, que perdió en siete juegos ante los Cachorros de Chicago.

Es el único jugador en los 125 años de historia de la franquicia con al menos 250 jonrones y 250 bases robadas. Actualmente suma 286 jonrones y 289 bases robadas.

Ramírez lidera a la franquicia en hits de extrabase (729) y tiene 27 juegos con múltiples jonrones. Ocupa el segundo lugar en jonrones, bases robadas, bases totales (3.018) y carreras impulsadas (954), el tercero en dobles (400) y el séptimo en hits (1.674).

Turner pasó 15 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con Cleveland entre 1904 y 1918 y disputó 1.619 encuentros.