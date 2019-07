Filipe Luís se despide del Atlético de Madrid

El futbolista brasileño Filipe Luís se despidió del Atlético de Madrid antes de partir a su nuevo equipo, el Flamenco de Brasil, en un acto celebrado en el Wanda Metropolitano.

Con 333 partidos con el cuadro colchonero, Luís llegó a las filas del Atlético por primera vez en 2010, por cuatro temporadas; luego regresaría en 2015 tras haber cumplido su etapa con el Chelsea; fue participe de grandes triunfos, entre ellos una Liga española, una Copa del Rey, dos UEFA Europa League y tres supercopas de Europa.

El lateral izquierdo ratificó que fue afortunado en participar en la mejor etapa del club madridista, además de agradecer a sus compañeros, afición y directiva por los mejores momentos de su carrera.

"Hoy es un día feliz porque me voy con la conciencia tranquila de que lo he dado todo por este club. Poder jugar en el Calderón y vivir los primeros años del Wanda Metropolitano ha sido algo único. En el futuro estaré aquí otra vez, esto es sólo una despedida como futbolista", añadió el brasileño.

Por su parte, el presidente de la institución, Enrique Cerezo, no sólo destacó lo que el club consiguió con él, sino que también aseguró que toda la familia Rojiblanca lo echará de menos.

"Has jugado 333 partidos con el Atleti y has sido dueño de la banda izquierda. Has conseguido siete títulos, el más especial el de la Copa del Rey. La afición y todos nosotros te echaremos de menos. Mucha suerte en tu nueva etapa y muchas gracias de parte de la afición del club", citó Cerezo.