Filtran la que sería la nueva playera del Tricolor

La Selección Mexicana no ha tenido actividad en todo el 2020 debido a la pandemia por coronavirus en todo el mundo y aunque se desconoce la fecha en que veremos de regreso al cuadro dirigido por Gerardo Martino en las canchas, la actividad en redes sociales sobre sus posibles nuevos uniformes no se detiene.

En diciembre de 2019 se filtró el que sería el uniforme de visitante del tricolor, en color blanco con franjas verdes y rojas en los brazos; sin embargo ahora se habría filtrado el jersey que la Selección Mexicana utilizaría como local.

De color negro y con vivos rosa mexicano, el nuevo uniforme sustituiría el uniforme negro con blanco que tiene actualmente el conjunto nacional.

Aún no se hace oficial, pero el portal Todosobrecamisetas ha acertado en muchas ocasiones sobre los uniformes antes de ser anunciados oficialmente.