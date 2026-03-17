Filtran uniforme visitante de portero de México para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 avanza, y con

como sedes, cada detalle comienza a cobrar relevancia en la antesala del

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. Conforme se acorta la espera, las novedades alrededor de los equipos participantes no dejan de surgir y mantienen encendida la expectativa entre los aficionados.En ese contexto, losse han convertido en uno de los temas más comentados, y ahora es lala que acapara la atención. En las últimas horas se filtró la que sería la segunda equipación de los porteros del Tricolor que dirige Javier Aguirre, una indumentaria que rápidamente despertóLa revelación se dio a conocer a través de, donde la reconocida página "" difundió las, mismas que no tardaron en hacerse virales y generar una ola de comentarios entre seguidores y especialistas.La indumentaria destaca por uny simbólico, con unque rompe con lo tradicional y refuerza la identidad moderna de la. A lo largo de las mangas y los costados se observa la clásica-verde, blanco y rojo- presente tanto en las tres franjas características de Adidas como en el logotipo del trébol, un guiño directo a la bandera nacional y al vínculo histórico entre el equipo y la marca alemana.De acuerdo con la información revelada, suestá programado para el próximo, fecha en la que Adidas y la Federación Mexicana de Futbol confirmarían los detalles finales.