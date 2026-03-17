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Filtran uniforme visitante de portero de México para Mundial 2026

El lanzamiento oficial del uniforme está previsto para el 20 de marzo, según Adidas y la FMF.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 05:45 p.m.
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Filtran uniforme visitante de portero de México para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 avanza, y con

México, Estados Unidos y Canadá
como sedes, cada detalle comienza a cobrar relevancia en la antesala del máximo torneo de selecciones

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. Conforme se acorta la espera, las novedades alrededor de los equipos participantes no dejan de surgir y mantienen encendida la expectativa entre los aficionados.
En ese contexto, los uniformes se han convertido en uno de los temas más comentados, y ahora es la Selección Mexicana la que acapara la atención. En las últimas horas se filtró la que sería la segunda equipación de los porteros del Tricolor que dirige Javier Aguirre, una indumentaria que rápidamente despertó opiniones encontradas.
La revelación se dio a conocer a través de redes sociales, donde la reconocida página "Footy Headlines" difundió las imágenes del nuevo jersey, mismas que no tardaron en hacerse virales y generar una ola de comentarios entre seguidores y especialistas.
La indumentaria destaca por un diseño llamativo y simbólico, con un color base morado que rompe con lo tradicional y refuerza la identidad moderna de la Selección Mexicana. A lo largo de las mangas y los costados se observa la clásica combinación tricolor -verde, blanco y rojo- presente tanto en las tres franjas características de Adidas como en el logotipo del trébol, un guiño directo a la bandera nacional y al vínculo histórico entre el equipo y la marca alemana.
De acuerdo con la información revelada, su lanzamiento oficial está programado para el próximo 20 de marzo, fecha en la que Adidas y la Federación Mexicana de Futbol confirmarían los detalles finales.

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