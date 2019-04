Finales perdidas, razón del abandono de los aficionados al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Edgar Méndez dijo entender el porqué de la ausencia de los aficionados celestes en el Estadio Azteca durante el Clausura 2019.



"La final perdida [frente al América] y les fallamos", dijo el volante del Cruz Azul. "Poco a poco se tienen que ir enganchando con el equipo, es algo normal".

Durante el Clausura 2019, La Máquina ha tenido un promedio de 17 mil 906 aficionados por partido como local, en un recinto que le caben más de 80 mil asistentes. "No es una, no son dos o tres, son varias finales que no les podemos regalar a la afición", agregó el ibérico.

Méndez comentó que la Liguilla sería una buena oportunidad para que los celestes regresen a las butacas del Azteca.