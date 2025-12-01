Finaliza con éxito el Serial Trail Mágico

El Serial Trail Mágico 2025 concluyó con una cifra récord de participación, al reunir a miles de atletas en algunos de los Pueblos Mágicos más representativos de San Luis Potosí, entre ellos Real de Catorce, Xilitla, Aquismón, El Barrio de Tlaxcala y el gran cierre en Ciudad del Maíz, sede del último y más esperado capítulo del serial.

Durante el fin de semana, Ciudad del Maíz vivió una auténtica fiesta deportiva. El sábado se llevaron a cabo las pruebas de 3 y 5 kilómetros, mientras que este domingo las y los corredores enfrentaron las distancias principales de 10 y 21 kilómetros, recorriendo senderos rodeados de naturaleza, historia y la cálida hospitalidad de este Pueblo Mágico.

Ganadores por categoría: 21 kilómetros varonil, 1. Brayan Rodríguez Flores con un tiempo de 01:17:27; 2. Erik Kibet Kangogo con 01:18:19 y 3. Juan Carlos Carera con 01:20:40. En la rama femenil las ganadoras fueron Magdalena Barbara Lazo con un tiempo de 01:33:43; 2. Lydiah Bosibori Mocha con 01:37:42 y en tercer lugar Reyna Mota López con 01:38:11.

En la carrera de 10 kilómetros las ganadoras fueron Mayte Rojas Carera con un tiempo de 00:46:20, en segundo lugar Karla de la Torre Hernández con 00:50:15 y 3. Ericka Martínez Enríquez 00:54:32. En tanto que en la rama varonil Manuel Alejandro Martínez Gómez quedó en primer lugar con 00:35:04, 2. Hilario Arvizu Ruíz con 00:36:58 y 3. Alfredo Pardo Pérez con 00:38:16.

