Finalmente Prescott llega a un acuerdo con los Cowboys

Los Cowboys de Dallas y Dak Prescott finalmente llegaron a un acuerdo y firmarán el contrato más caro en la historia del equipo, dos años después de que iniciaron las negociaciones con el estelar quarterback.

El equipo indicó el lunes que llegaron al acuerdo. Firmará por cuatro años 160 millones de dólares, de los cuales 126 millones son garantizados. Además de un bono por firmar de 66 millones, que es récord de la NFL, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la negociación.

La persona habló en condición de anonimato con The Associated Press debido a que los detalles no han sido dados a conocer.

El acuerdo se dio un día antes de la fecha límite para otorgarle la etiqueta de jugador franquicia a Prescott por segundo año consecutivo y que les hubiera costado 37,7 millones de dólares.

El mariscal de campo disputó la temporada pasada con una etiqueta de jugador franquicia de 31,4 millones de dólares antes de que se terminara su campaña de manera abrupta tras sufrir una fractura compuesta y la dislocación del tobillo derecho en la semana 5.

Prescott, de 27 años, es el cuarto jugador de Dallas que recibe un contrato de más de 100 millones de dólares después de Tony Romo, el lesionado quarterback que reemplazó y que finalmente envió al retiro, además del defensive end DeMarcus Lawrence y el receptor Amari Cooper.

Antes de su lesión, Prescott fue titular en cada partido desde su temporada de novato en la pretemporada 2016.

Prescott fue nombrado Novato del Año Ofensivo y llevó a los Cowboys a terminar como primeros sembrados de la Conferencia Nacional. Dos años después ganó su primer juego de postemporada y fue nombrado a su segundo Pro Bowl.

Las negociaciones para su nuevo contrato iniciaron ese año, cuando Prescott entraría en el último año de su contrato de cuatro temporadas y que le generó 4 millones de dólares como selección de cuarta ronda.

Prescott recibió un incremento salarial de 1.500% con la etiqueta de jugador franquicia.

Incluso antes de que se lesionara, los Cowboys iniciaron lentamente en el primer año del coach Mike McCarthy. Aún así Prescott lideraba la NFL en yardas lanzadas en la mejor ofensiva de la liga. Esos números cayeron y los Cowboys perdieron sus primeros cuatro encuentros sin Prescott para terminar con foja de 6-10.