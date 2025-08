Fiscalía de Veracruz defiende necropsia de Irma Hernández y respalda a perito cuestionado

VERACRUZ, Ver.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz defendió el dictamen de necropsia realizado a la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández, la cual fue privada de la libertad, grabada por un grupo armado y asesinada en el norte del estado.

Además, el organismo también defendió al perito que efectúo la necropsia, quien fue cuestionado en medios locales por sus estudios académicos y médicos.

"El perito José Eduardo Márquez Nava cuenta con Evaluación de Control y Confianza vigente, acreditación que se encuentra registrada en el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza", aclaró la fiscalía.

En un comunicado de prensa, recordó que esa acreditación avala el perfil para ser perito médico, con título y cédula profesional; además de que tiene conocimientos especializados en medicina y patología forenses que le permiten ejercer sus funciones.

"Dicha preparación le ha facultado para emitir dictámenes en apego a lo establecido en los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

Recordó que en ejercicio de sus funciones y cumpliendo los protocolos correspondientes, emitió el dictamen de necropsia de Irma Hernández Cruz, con base en los resultados de la intervención pericial realizada.

El pasado lunes, durante conferencia de la gobernadora Rocío Nahle, el médico legista de la Fiscalía General del Estado de la zona Tuxpan, José Eduardo Márquez, reveló que durante la necropsia encontraron múltiples lesiones en el cuerpo de la profesora y daños en su corazón que se infartó.

"La necropsia fue análisis interno y externo; con los datos que obtuvimos en el análisis externo pudimos revisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno, pudimos observar, con la apertura de las cavidades, (que) las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón, no se centraban en cráneo no estaban en tórax, no había en abdomen, la persona fue violentada, es un hecho que no tiene palabras", describió.