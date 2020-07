FMF investiga a accionistas del Club Querétaro

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que aunque Greg Taylor y Manuel Velarde han entregado una carta compromiso en donde se aseguran que se han retirado de la promotoría de jugadores, el organismo ha abierto una investigación, para que todo quede claro.

Taylor y Velarde fueron accionistas del Atlante y ahora son de los Gallos Blancos de Querétaro, a pesar de su pasado como promotores de jugadores.

"Ningún directivo puede participar en la intermediación de jugadores, eso dice el reglamento. Desde hace dos años que entraron a La liga de Ascenso, Greg Taylor y Manuel Velarde dejaron de participar en ese trabajo. Conozco bien a Greg y sé que su labor terminó", indicó De Luisa al programa Juego Limpio.

Pero a pesar de eso "aplicaremos otra serie de requisitos internos. Si se demuestra que el señor Taylor o Velarde participaran en una transacción, obviamente que habría sanciones, y no solo con esa carta compromiso nos vamos a quedar tranquilo, están siendo investigados, para que la documentación esté como dios manda".

El directivo reconoció que este año, con la pandemia de Covid-19, ha sido el más difícil en su carrera dentro del futbol. "En algún año en el club América me tocó estar en el lugar 17, de 18, y no se le recomiendo a nadie.

"Creo que toda esa dificultad que nos ha tocado vivir en clubes y en Selección Nacional no se compara con lo que estamos viviendo. Hoy es un reto de vida y muerte. Hemos visto problemas en todo tipo de industrias. Es un reto muy complicado por la cantidad de incertidumbre que hay, no sabemos cómo va a terminar esto".

Aceptó que debido a esta pandemia, la FMF como el resto de las Federaciones dentro de la FIFA, han recibido apoyos. "Vamos a recibir apoyo de la FIFA, los prediseñados en los ciclos mundialistas, que vienen etiquetados para el futbol femenil, el desarrollo, la infraestructura".

Además se recibirá millón y medio de dólares "que la FIFA manda a todos sus miembros y hay un último que es del máximo del 30% de los ingresos anuales, que debemos de pagar sin intereses. Estamos viendo si lo aceptamos, porque aunque sea sin intereses, es el dólares y el tipo de cambio nos puede dificultar las cosas".

Sí se realizó reducción de sueldos en la FMF, que le tocó a Gerardo Martino, técnico nacional y a él mismo. "Desde marzo se tomaron de decisiones de ahorros y postergamientos de ciertos gastos.

"Tardamos semanas en implementar la reducción de sueldos en la parte alta de la nómina y altos directivos. No fue en todos los cuerpos técnicos. El esquema de reducción fue escalonado, comenzando con lo más alto de la nómina. Todos lo aceptamos y preferimos tomar esa decisión a hacer algún recorte de personal".