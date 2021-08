FMF multa al Atlético de San Luis e impone aviso de veto de estadio

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol aplicó una multa económica aviso de veto de estadio al Club Atlético San Luis, por los hechos presentados en tribuna con el grupo de animación, durante el partido entre los Clubes Atlético San Luis vs Gallos Blancos de Querétaro, por arrojar objetos al terreno de juego e incumplir el protocolo de sanidad entre integrantes del mismo grupo, al no respetar la sana distancia y no portar de manera constante el cubrebocas.

Al respecto, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios informó que sí se detectaron irregularidades en la porra local y el acta de verificación está en proceso de dictamen.

Una vez que se tenga el dictamen, se hará del conocimiento del equipo y no se descarta un señalamiento por rebasar el aforo permitido.