FMF peleará porque no le quiten el Preolímpico

La Federación Mexicana de Futbol peleará porque el Preolímpico se juegue en Guadalajara como estaba programado originalmente.

"Estamos empujando para mantener el preolímpico en Guadalajara, como se planeó en el 2020, con las fechas fijas de marzo. Hoy tenemos el visto bueno de la Concacaf pero esperar noticias de ellos", dijo Yon de Luisa, presidente de la FMF.

En cuanto a cambios en la eliminatoria mundialista, De Luisa comentó que están a la espera de que Concacaf anuncie cambios. "Estamos en espera de lo que diga la Concacaf, en 14 días tendremos ya noticias de concacaf al respecto".

REACTIVACIÓN

De Luisa confirmó el juego ante Holanda hasta octubre, que es el único que hay programado hasta el momento. "Quizá en septiembre veamos qué posibilidades hay, porque no hay Fecha FIFA autorizada en Concacaf y si hay juegos podríamos hacerlo con jugadores de la Liga local".

Hasta el momento no habrá Fechas FIFA triples como en Europa, "se habla de que en junio del 2021 se podrían jugar hasta cuatro partidos porque ya no se interferirá con las ligas".