El Futbol Mexicano se renueva con el innovador enfoque de la FMF en la formación de Directores Técnicos.

Septiembre 03, 2025 07:55 p.m.
FMF presenta Revolucionario Modelo de Formación para Directores Técnicos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Sistema Nacional de Formación presentaron el Nuevo Modelo de Formación de Directores Técnicos, con el único fin de impulsar el talento nacional y fortalecer el crecimiento de los estrategas nacionales.

Con un formato piramidal de licencias D, C, B, A y PRO DT, con una vigencia de tres años, la FMF buscará aumentar el número de entrenadores mexicanos y, respaldados y avalados por la Concacaf, abrir más puertas a nivel zona.

"Creo que la punta de la pirámide son los clubes de la Primera División, pero para llegar ahí necesitamos agotar todo nuestro esfuerzo ordenado y colectivo", declaró en el evento Mikel Arriola, Comisionando de la Federación Mexicana de Futbol.

"¿Cuál es la gran verdad que tiene México? Es que tenemos un sinnúmero de equipos del Sector Amateur. En el Sector Amateur es donde nace el futbol mexicano. De manera tal que hoy iniciamos un capítulo nuevo del futbol mexicano, sin duda, hay que valorarlo así", agregó el directivo.

Licencias avaladas por la Concacaf, mayor peso a nivel internacional y una formación más sólida, es lo que se presume tendrá este muevo modelo en apoyo a los técnicos ya egresados que busquen actualización y los futuros estrategas.

El Universal

