Fognini, Kyrgios y Serena Williams, sancionados en Wimbledon

Serena Williams ha sido multada con 10,000 dólares por causar daños en una de las pistas del All England Club durante un entrenamiento al golpear la superficie con su raqueta.



Fabio Fognini recibió una sanción de 3,000 dólares, por sus exabruptos durante el partido en la pista 14 frente al estadounidense Tennys Sandgren cuando molesto por ser incluido su partido en esa pista, muy cercana al público, dijo: "malditos ingleses, tendría que explotar una bomba en este club".



Dos castigos económicos recibió el irascible Kyrgios. Tres mil dólares por su actitud antideportiva en el partido de primera ronda frente a su compatriota Jordan Thompson, y 5,000 dólares más por sus provocaciones en el duelo de segunda ronda contra el español Rafael Nadal.



Entonces discutió, e incluso insultó al juez de silla francés Damien Dumusois. "No eres nadie. Piensas que eres importante, pero no tienes ni idea de lo que está pasando. Eres una vergüenza", le dijo.