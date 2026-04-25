Forest se acerca a la permanencia

SUNDERLAND.- Nottingham Forest dio un paso enorme para asegurar su permanencia en la Liga Premier tras arrasar el viernes 5-0 a Sunderland.

El triunfo como visitantes dejó al Forest con ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso y provocó escalofríos entre los aficionados del Tottenham Hotspur. Los Spurs ocupan el tercer puesto de descenso, a dos puntos de West Ham.

Con Burnley y Wolves ya descendidos, Tottenham o West Ham son ahora los candidatos más probables para acompañarlos.

Sunderland tenía el mejor registro defensivo de la liga en casa, apenas por detrás del Manchester City y Arsenal, pero esa solidez defensiva desapareció durante una desastrosa primera mitad.

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El Forest fue más dinámico y con más ambición desde el inicio y se puso en ventaja a los 16 minutos, cuando el cabezazo del delantero brasileño Igor Jesús entró tras rebotar en Trai Hume luego de un córner corto bien elaborado.

Luego llegó el desastre para Sunderland, ya que el arquero Robin Roefs le regaló a Forest el segundo tanto. Su desprolijo pase fue directo a Morgan Gibbs-White, quien habilitó a Chris Wood para que el corpulento neozelandés, recién de regreso tras una larga lesión, anotara su primer gol de liga desde la jornada inaugural de la temporada.

Gibbs-White puso el 3-0 tres minutos después, cuando clavó un remate rasante tras el excelente cabezazo amortiguado de Igor Jesús, que le dio tiempo y espacio.

Igor Jesús marcó el cuarto de Forest tres minutos más tarde, mientras Sunderland se venía abajo.

A Dan Ballard, de Sunderland, le anularon un gol tras una revisión de video en la segunda mitad y, si quedaba alguna duda de que el equipo local estaba completamente sin suerte, llegó en el tiempo añadido, cuando Elliot Anderson firmó el quinto para confirmar la derrota más abultada de Sunderland en su historia en el Stadium of Light.