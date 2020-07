Fórmula 1 en México corre peligro por el hospital en el Autódromo

El hospital de expansión que se encuentra en Autódromo Hermanos Rodríguez es un obstáculo para que se realice el Gran Premio de México, reconoció Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, a pregunta de EL UNIVERSAL Deportes.

"Por supuesto que sería un obstáculo para el Gran Premio, porque (el hospital) está en medio de la pista. Supongo que se irá comentando (el estatus del Gran Premio y el hospital) cuando se acerque el tiempo (de la carrera", señaló.

El Gran Premio de México está pactado para correrse del 30 de octubre al 1 de noviembre próximos, a reserva de que la Fórmula Uno confirme que se realizará el Grand Prix, como lo ha hecho con otras carreras.

La Secretaría de Salud montó el hospital de expansión en el Autódromo Hermanos Rodríguez a mediados de mayo, que desde entonces ha recibido a pacientes con Covid-19. Según se ha revelado en algunos medios, el contrato que tiene la Secretaría de Salud y la empresa CIE que administra el circuito, concluye en diciembre de este año.

"De momento no hay una visión de que en octubre tengamos semáforos verdes y por lo tanto no se podría realizar el Gran Premio de la Fórmula Uno con público", agregó

Según López-Gatell, aún no hay una fecha exacta para decidir el futuro del hospital, lo que a su vez hace incierto el futuro del Gran Premio de México.

"Depende del consorcio empresarial (CIE), tendrá que tomar sus decisiones, como la han tomado todos los demás", añadió.