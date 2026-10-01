Forzan los Filis un decisivo juego

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ATLANTA.- La mala jugada de Bryce Harper en el jardín derecho metió a Filadelfia en un hoyo. Su jonrón una entrada después puso a los Filis en posición de una remontada que extendió su postemporada.

Alec Bohm puso a Filadelfia al frente con un jonrón de dos outs en el décimo inning y los Filis doblegaron el miércoles 4-3 a los Bravos de Atlanta para forzar un decisivo tercer juego en su serie de comodines de la Liga Nacional.

Los Filis reaccionaron con jonrones consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper después de ir perdiendo 3-1 en la séptima entrada. El jonrón de Harper compensó un error clave a la defensiva una entrada antes.

Andrew Painter (1-0), abridor en la temporada regular, rescató al atribulado bullpen de los Filis con tres innings sin permitir carreras para cerrar el juego. Painter dejó a dos corredores en base en la décima cuando ponchó a Dominic Smith tras una exitosa impugnación del sistema automatizado de bolas y strikes.

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Al jugar con las reglas tradicionales de extra innings, que no incluyen corredores designados en segunda base como en la temporada regular, Bohm conectó el tercer jonrón de postemporada de su carrera: un batazo de 357 pies hacia el jardín derecho ante el derecho colombiano Didier Fuentes (0-1).

Para Bohm, blanco de críticas durante una irregular campaña en la que bateó para .249 y enfrenta la agencia libre, el jonrón pudo haber extendido su etapa con los Filis.

Los Filis intentarán continuar su dominio de postemporada sobre los Bravos en el tercer duelo el jueves. Filadelfia venció a Atlanta en la serie de campeonato de 1993 y en series divisionales de 2022 y 2023.

En la séptima, el doble de Drake Baldwin rozó el guante de Harper en el jardín derecho, impulsando a Sean Murphy para darle a Atlanta ventaja de 2-1 en la séptima. Matt Olson añadió un elevado de sacrificio para el 3-1 en el marcador.