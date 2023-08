Fracaso celeste en la Leagues Cup

A-AA+



TEXAS, EU., agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul quedó fuera de la Leagues Cup al caer en penales 4-3 (0-0) ante el Charlotte en partido de dieciseisavos de final de la League Cup jugado en el Toyota Stadium.

Pero la inoperancia e ineficacia celeste no fue sólo de este partido, sino de la Leagues Cup y también de la Liga MX; el equipo aún no se encuentra en el campo y eso le ha costado lograr buenos resultados.

Este jueves Cruz Azul y Charlotte se enfrascaron en un duelo de mediacancha, con dominio alterno, pero sin grandes jugadas ni mucho menos exigencia para los arqueros.

Aunque el cuadro estadounidense fue un poco mejor que los azules que se atrincheraron bien en retaguardia evitando irse abajo en el marcador, y cuando podían salían por las bandas, pero Antuna no podía solo y el ataque celeste se iba esfumando.

Charlotte estuvo más cerca del gol, sobretodo en los minutos finales, donde encerró a la Máquina en su cuarto de cancha y no dejándolo salir.

Cruz Azul no tuvo fuerzas para responder, la eficacia brilló por su ausencia, pero el rival tampoco supo aprovechar el dominio que tuvo y el encuentro se tuvo que ir a penales tras el empate a cero.

Pero la suerte no estuvo del lado celeste, al fallar jugadores expertos y de los llamados titulares como Antuna, Loti y Castaño, mientras que marcaron Rivero, Dueñas y Charly Rodríguez.

Por Charlotte anotaron Bender, Jones, Vargas y Privett, fallando sólo Swedersky y Westwood.

Ahora Charlotte se medirá en octavos de final con Houston Dynamo.