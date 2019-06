Fracaso de sub 20, no compromete futuro del "Tri": "Coca" González

México.- El detector de talentos Ángel "Coca" González descartó que el futuro del futbol mexicano esté comprometido luego del fracaso de la Selección Nacional de México de futbol sub 20 en la Copa del Mundo de la categoría Polonia 2019.

"El hecho de que hayan fracasado ahorita, no quiere decir que no tengamos jugadores de buen nivel porque es engañoso, por ejemplo (Héctor) Herrera, (Rodolfo) Pizarro (Jesús) Dueñas, nunca pasaron por selecciones menores, Cuauhtémoc Blanco nunca pasó por selecciones menores, entonces no es un parámetro eso", indicó el visor de futbolistas.

En entrevista con Notimex, el descubridor de Cuauhtémoc Blanco, destacó que no se puede pensar que no habrá jugadores para el "Tri" mayor a futuro, dado que estos se suponen que deben ser la base a partir de 2022, pero para él, necesitan oportunidad en sus respectivos equipos.

"Para mí el mejor parámetro es que tengan un fogueo internacional continuo y les den la posibilidad de jugar, para mí esos son los pasos que deben de seguir", apuntó "Coca" González.

Dejó en claro que calidad en el equipo sub 20 era la adecuada y más bien lo que le faltó fue una mayor preparación, sin atreverse a calificar el trabajo del técnico Diego Ramírez.

"Creo que calidad técnica no faltó, falta más proceso, técnica no porque el nivel de 20 que tenemos en México es un muy bueno, entiendo que le falta trabajo y proceso y no puedo opinar del entrenador porque no sé si sea el entrenador idóneo", apuntó el descubridor de talentos.

Indicó que para él los entrenadores que están a cargo de los representativos de categorías mejores deben tener un proceso y no ser improvisados.

"No sé quién puso al entrenador, para llevar a una selección de categorías menores al Mundial tiene que ir un entrenador calificado, que tenga la experiencia para este tipo de torneos", estableció "Coca" González.

Recordó que "siempre cuando hay un fracaso dicen ´vamos a reestructurar´ y la mejor restructuración es hacer que todos los clubes trabajaran perfectamente bien en básicas".

"Obligar a los equipos a que deben tener mínimo un jugador por año, y de categoría 17 años, y que jueguen uno o dos de la categoría 20, sin importar los extranjeros que traigan, y ahí sí vas a sacar", acotó "Coca" González.