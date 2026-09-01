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Frenan Gigantes racha de Bravos

Rafael Devers pega su 30mo jonrón para cortar racha de 7 triunfos de Atlanta

Por AP

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Frenan Gigantes racha de Bravos
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      ATLANTA.- El dominicano Rafael Devers conectó su 30mo jonrón de la temporada y el novato Turner Hill pegó un doble de dos carreras, mientras los Gigantes de San Francisco cortaron la noche del lunes la racha de siete victorias de los Bravos de Atlanta con un triunfo de 7-3.

      El venezolano Anthony Molina (2-0), quien fue traspasado de los Bravos a los Gigantes en la fecha límite, se apuntó la victoria ante su antiguo equipo en su primera apertura de la temporada. Permitió tres carreras en cinco entradas y ponchó a una cifra máxima en su carrera de seis.

      Jason Foley, Reiver Sanmartin y Dylan Smith se combinaron para cuatro entradas en blanco desde el bullpen en un juego que se reprogramó tras la suspensión por lluvia del 18 de junio.

      El jonrón de Devers en la primera entrada hacia el jardín derecho marcó la quinta vez en su carrera que alcanza la marca de 30 cuadrangulares y fue su cuarto jonrón en sus últimos ocho juegos. Se fue de 3-1 con dos carreras anotadas y dos bases por bolas.

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      El abridor de Atlanta Bryce Elder (8-8) permitió cinco carreras en 5 1/3 entradas. Michael Harris II conectó su 23er jonrón por los Braves. El venezolano Osleivis Basabe conectó un jonrón por los Gigantes.

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