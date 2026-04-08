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Frenan los Celtics a Hornets con remontada

Por EFE

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
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Frenan los Celtics a Hornets con remontada

Los Ángeles.- Los Celtics frenaron en seco el impulso de los Charlotte Hornets este martes tras una espectacular remontada (102-113), en un partido en el que los de Boston se impusieron en el tramo final.

El partido comenzó con un dominio claro de los Hornets, quienes establecieron su ofensiva desde el primer periodo logrando un parcial de 20-31 a su favor.

Durante el segundo cuarto, el equipo de Charlotte mantuvo la ventaja y se marchó al descanso con un marcador de 55-61, destacando el desempeño individual de LaMelo Ball, quien aportó 23 puntos para sostener la diferencia.

Pese a la derrota, Ball brilló con 36 puntos, un 12 de 24 en el tiro con 6 de 15 de acierto en triples, coronándose así como el máximo anotador del encuentro.

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No fue hasta el tercer cuarto cuando los Celtics se volvieron más reactivos en la búsqueda por ajustar sus líneas y recortar la distancia, dejando el marcador en 87-90 antes del inicio del último tramo.

Con la especial intervención de Jaylen Brown (35 puntos, 13 de 29 en tiro), Boston se impuso en los minutos de cierre para consolidar la remontada y romper con el optimismo de victorias encajadas por los Hornets en las últimas semanas.

El encuentro se desarrolló sin la participación del español Hugo González, quien no disfrutó de minutos en la cancha por decisión técnica.

La victoria de este martes mantiene a los Celtics en lo alto de la clasificación de la Conferencia Oeste a falta de una semana para concluir la temporada regular de la NBA.

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