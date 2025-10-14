"Fuera Aguirre", el grito que marcó el empate entre México y Ecuador

El partido entre México y Ecuador comenzó con un grito de gol Tricolor y finalizó con otro grito: "¡Fuera Aguirre!". La afición comienza a desesperarse. La Selección Mexicana hila ya cuatro partidos sin victoria.

El cuadro nacional y la Selección de Ecuador igualaron 1-1 en un ríspido y trabado encuentro. México tuvo la posesión del esférico, pero sigue sin convencer, y en el marcador no se reflejó.

Ecuador, que llegaba como una de las mejores defensivas del continente, falló apenas al minuto dos y Germán Berterame aprovechó el error en la salida ecuatoriana para abrir el marcador y estrenarse como goleador del Tricolor. El estadio Akron todavía lucía vacío cuando el naturalizado mexicano rompió el cero ante la Tri.

Pero la respuesta sudamericana no tardó. Al minuto 20, Jordy Alcívar hizo válida una pena máxima que tuvo que ser revisada en el VAR. El portero Raúl Rangel derribó a Enner Valencia y el silbante decretó el penalti.

En 2026, la casa de las Chivas será sede del segundo partido de México en la Copa del Mundo, y aún falta mucho por convencer a la fanaticada tapatía. Esta noche fueron 41 mil 235 espectadores y el inmueble mostró huecos y, por momentos, un ambiente frío.

Los aficionados tapatíos se hicieron sentir con el polémico y homofóbico grito hacia el portero Hernán Galíndez, en la recta final del partido. Ni el "Cielito Lindo" del sonido local pudo intervenir.

Al final, México dejó escapar la victoria y la oportunidad de convencer a una afición que será mundialista en junio de 2026. El equipo de Javier Aguirre tiene mucho por mejorar, así como la afición, que no estuvo a la altura del compromiso.

El grito de "Fuera Aguirre" fue el cerrojo de un partido que confirmó la urgencia de resultados y de buen funcionamiento por parte de la Selección Mexicana.