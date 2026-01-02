Fulham y Crystal Palace empatan

Un remate al palo por parte Raúl Jiménez, varias intervenciones de Dean Henderson y un par de disparos desviados le negaron a Fulham la oportunidad de empezar el 2026 con un triunfo en la Premier League. Los Cottagers evitaron la derrota en su visita a Crystal Palace, pero tuvieron oportunidades de sobra para remontar y no las aprovecharon.

Un descuido defensivo, cuando Fulham tenía diez hombres por la atención a Jorge Cuenca, le permitió a Jean-Philippe Mateta abrir el marcador poco antes del descanso. Para la segunda mitad, los visitantes se volcaron al ataque, pero no fue hasta el 80´ que Tom Cairney puso el del empate.

En cuanto a Raúl Jiménez, aunque no pudo marcar por tercer partido consecutivo, estuvo más participativo en la segunda mitad. La más clara fue al minuto 57, ya con el 1-0, luego de un centro de Antonee Robinson que el mexicano remató picado, en busca de tomar mal parado al arquero. Para su mala fortuna, tras el pique en el césped el esférico pegó en el poste derecho.

Más de media hora se mantuvo el empate sin goles en el Selhurst Park Stadium, cuando Cuenca se quejó de un contacto en la cara y se quedó tendido en el césped. El árbitro central tuvo que frenar el juego para que atendieran al defensa español, al cual no le pasó nada, pero una vez reincorporado -como frenó el partido- le pidieron que saliera del campo.

Esto terminó por costarle caro a su equipo, ya que antes de que se permitiera su reingreso, Crystal Palace se adelantó en el marcador. Con la ausencia de Cuenca, Fulham no alcanzó a reajustar a tiempo en la defensa y Mateta remató solo dentro del área un centro de Nathaniel Clyne.

Mientras que el tanto del empate al 80´ fue producto de la insistencia de los Cottagers. Para el segundo tiempo el equipo local renunció al esférico y, luego de varios intentos fallidos, finalmente Cairney aprovechó y en los linderos del área sacó un disparo pegado al poste derecho para firmar el 1-1.

Después de este encuentro, Jiménez y tendrá un complicado partido en casa ante Liverpool, este domingo 4 de enero a las 9:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que Crystal Palace se medirá en el mismo horario, pero como visitante, a Newcastle.