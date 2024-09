La Evolución del Fútbol Americano en Brasil

SAO PAULO (AP) — Pocos aficionados al deporte en Brasil saben exactamente lo que es un pase “Ave María”. Pero incluso quienes no siguen el fútbol americano entenderán cuando los comentaristas locales describan ese envío desesperado en las postrimerías de un partido como: “tira alto y reza”

“JOGA PRO ALTO E REZAAA”, grita el cronista en portugués.

Los comentaristas brasileños que se preparan para el primer partido de la NFL en Sudamérica tendrán un reto en un país loco por el fútbol. Necesitan divertir al público, evitar los términos en inglés y no perderse en minucias tácticas que aburran a los aficionados potenciales.

Millones de ellos estarán atentos al partido del viernes en Sao Paulo, entre los Packers de Green Bay y los Eagles de Filadelfia, pero la mayoría seguramente preferirá las metáforas divertidas, las historias interesantes sobre los jugadores y las celebraciones ruidosas al aire.

Mucho muy ruidosas, de hecho.

Ello será posible gracias a un grupo de pioneros que siguen enseñando al público los aspectos básicos de este deporte.

Paulo Mancha D'Amaro figuró entre los primeros comentaristas expertos en fútbol americano en Brasil. Desde 2006, ha cubierto este deporte para múltiples canales, incluido ESPN Brasil.

Se retiró en 2022 para trabajar como consultor de vinos en Canadá, pero su legado se ha reavivado por el próximo partido en Sao Paulo.

“En la década de los 90 yo no entendía nada. De pronto, algo encajó. Y una vez que ello ocurrió tanto yo como muchos otros brasileños nos enamoramos de este deporte. No estamos empapados en la cultura del fútbol americano, es un gusto adquirido”, dijo D'Amaro a The Associated Press. “Cuando me volví experto, entendí que nadie que trabajaba toda la semana se sentiría estúpido por escucharme”.

D'Amaro y otros consideran que no más del 10% de alrededor de 40 millones de aficionados al fútbol americano en Brasil tiene conocimiento profundo de este deporte. Si bien algunos críticos consideran que los comentaristas modernos y algunos expertos de fútbol americano en el país son condescendientes cuando lidian con un público más informado, la cultura del país gira en torno del fútbol, el automovilismo y las artes marciales mixtas.

Lo mismo pasa con la experiencia de la mayoría de los comentaristas.

El humor es una parte clave de la crónica deportiva en Brasil. En algunos casos, las bromas han llevado el fútbol americano a una parte del público a la que nunca habría llegado con una transmisión regular.

El sitio Web de la NFL tomó nota de ello en noviembre de 2015, cuando Rômulo Mendonça, uno de los comentaristas más divertidos y estridentes, celebró una atrapada de touchdown de 87 yardas por parte de Odell Beckham Jr., de los Giants de Nueva York, en un partido contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

“¡Embarázame, Odell!”, suplicó el excronista de ESPN. Un fragmento de 10 segundos de su comentario fue compartido millones de veces en las redes sociales.