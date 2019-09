Futbolista de la Premier League recibió golpiza en Manchester

Danny Drinkwater, jugador del Burnley, fue agredido a la salida de un bar de Manchester por seis personas, informó el diario inglés 'The Sun'. El motivo del ataque, según el rotativo inglés, fue debido a que el mediocampista acosó en varias ocasiones a la pareja del futbolista Kgosi Ntlhe, del Scunthorpe United de la Football League Two.

Cuando Ntlhe pidió a Drinkwater que dejara en paz a su novia, este respondió: "No me importa, amigo, ella viene a casa conmigo", lo que provocó una pelea entre los dos. El jugador del Burnley fue expulsado del bar y fuera de este fue agredido por seis individuos que además de golpearlo lo cortaron mientras gritaban: "rómpele las piernas".

Según los reportes, el futbolista fue llevado a casa por un amigo, y al amanecer y ver el estado en el que se encontraba decidió ir al hospital. La directiva del Burnley se reunirá con Drinkwater para establecer qué fue lo que sucedió y establecer un posible castigo. Este es uno más de los incidentes de Drinkwater casi todos provocados por el alcohol.