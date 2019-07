Futbolista panameño participa en los Panamericanos a sus 40 años

Para la Selección Mexicana Sub-22 no sólo fue una sorpresa empatar ante Panamá en los Juegos Panamericanos, también lo fue la presencia de un peculiar jugador rival.

El liderazgo y la edad son dos aspectos que Manuel 'Cholo' Torres no puede ocultar. A sus 40 años fue uno de los tres refuerzos sin límite de edad que convocaron para el representativo 'canalero'. Y eso llamó la atención a propios y extraños.

"Lo felicité porque tiene mi edad y jugar a ese nivel y con estos muchachos. Una felicitación para su técnico por confiar en él porque seguro está dejando mucho en esta selección", comentó Jaime Lozano, técnico del Tri en Lima 2019, tras la igualada en su partido.

En Panamá, Torres es conocido por sus éxitos en la liga local, pero ahora sorprende por formar parte de un equipo en la que la mayoría de sus compañeros no habían ni nacido cuando el zaguero ya levantaba títulos en el futbol profesional.