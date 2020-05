Futuro del Clausura 2020 está en manos de los de "pantalón largo", ataja Herrera

Miguel Herrera no quiere adelantarse a nada, deja el futuro del Clausura 2020 en las manos de los directivos, quienes tomarán una decisión el próximo lunes.

El estratega de las Águilas asegura que en el América están a la espera de poder salir para realizarse las pruebas Covid-19 de a poco, como lo dictan las medidas sanitarias.

"Todavía no tenemos fechas. Cuando podamos salir iremos de a poco para realizarnos las pruebas, así nos dijo el doctor. Esperar la resolución de los directivos es lo más conveniente", declaró "El Piojo".

El timonel azulcrema aseguró que el lunes se llevará a cabo la reunión de "la gente de pantalón largo" para definir qué pasará con el certamen, dice desconocer la decisión, pero tiene una certeza: El futbol es un negocio.

"El futbol es un negocio. La parte económica le ha pegado a todo el mundo y ellos tendrán que decidir lo que más les conviene. Televisoras, patrocinadores, si caben dos torneos, jornadas dobles... son muchas cosas. A nosotros nos toca trabajar en la cancha", aseveró.

Este día, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el plan gradual hacia la "nueva normalidad" de la Ciudad de México y el 15 de junio volverán algunas actividades. Situación que da una ligera luz verde para el regreso del futbol mexicano.

"Lo ideal para mí, no es lo mismo para otra personas y así es. Creo que la decisión de los estadios con afición o sin ella, depende de las autoridades sanitarias, ya ni si quiera de las directivos del futbol", señaló.

La FIFA ya autorizó que las ligas con VAR decidan si quieren o no utilizarlo por lo que resta de la temporada y la siguiente. Miguel Herrera lo quiere.

"Eso sí me gustaría. Es una herramienta muy buena que se tiene que usar mejor, pero también es un decisión de la gente de pantalón largo por lo que cuesta utilizarlo", dijo.