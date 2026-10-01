Futuro incierto del Man City
Posibles sanciones al club inglés podrían ir desde multas a su expulsión de la Liga Premier
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Manchester City enfrenta un futuro incierto después de que el laureado club inglés fue declarado culpable de infringir de manera sistemática las normas financieras de la Liga Premier durante casi una década.
El veredicto —emitido por una comisión disciplinaria independiente— deja abierta una gama de sanciones, entre ellas una multa, una deducción de puntos o incluso la expulsión de la Liga Premier. El City también podría enfrentar posibles reclamaciones de indemnización por parte de equipos rivales, mientras que su dueño —el City Football Group controlado desde Abu Dabi— es objeto de una revisión cada vez celosa.
El club ha rechazado el veredicto en un caso que se remonta a 2018. La investigación abarcó principalmente sus operaciones financieras de 2009-18.
Promete una impugnación "implacable"
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Manchester City puede apelar el veredicto y ha insistido en que lo hará.
"El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Liga Premier y existe un conjunto amplio de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posturas", señaló Manchester City en un comunicado. "Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo, en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados".
Para presentar su apelación, el City tendría que enviar un correo electrónico al presidente del panel de tres integrantes de la comisión independiente, quien luego designaría una nueva junta de apelación —también integrada por tres personas, una de las cuales "deberá haber ejercido un cargo judicial", según el manual de la Liga Premier.
Luego, la junta programará una audiencia que debería concluir dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación de la apelación y no exceder cinco días consecutivos.
Las sanciones se decidirán más adelante
El castigo del City se abordará en una audiencia separada y confidencial con la comisión independiente.
El comunicado de la Liga Premier no mencionó si pueden imponerse sanciones antes de que se alcance una decisión sobre la apelación. Sólo indicó que la intención de la liga es que el proceso concluya "lo antes posible".
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