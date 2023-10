Gaby Agúndez busca revancha en los Panamericanos de Chile 2023

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La clavadista Gabriela Agúndez está en el cierre de su preparación para los Juegos Panamericanos de Chile 2023 justa en la que buscará mejorar la medalla de plata que obtuvo en la edición de Lima 2019 en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados junto a Alejandra Orozco, así como el sexto puesto de manera individual.

"Espero en estos Panamericanos ir por la revancha individual y sacar la casta para ver la bandera de México en lo más alto. En sincronizado apostamos en el buen sincronizado que venimos haciendo desde hace años, le apostamos a experiencia, en el trabajo en equipo, en la preparación que ha sido bastante fuerte", explicó la medallista de bronce en Tokio 2020.En la justa continental hay en disputa plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 en la plataforma individual 10 metros, aunque Gaby ya ganó el boleto en el Mundial de Natación de Fukuoka dicho puesto es para el país, por lo que le genera cierto interés que pueda garantizar la clasificación con su nombre."Voy con la mentalidad de que no hay nada que perder y hay mucho que ganar, ya se tienen las plazas olímpicas en plataforma femenil, vamos tranquilas, no hay presión, (pero igual si se puede) ahora sí ponerle nombre a esa plaza olímpica", subrayó Agúndez.La clavadista sudcaliforniana detalló que para Chile 2023 junto a Iván Bautista decidieron ejecutar la misma lista de clavados que les ha dado resultados, sólo mejorando las áreas de oportunidad en cada ejecución."Estamos apostando a la experiencia, en la prueba individual manejo bastante grado de dificultad suficiente para estar en la pelea (por medallas)", reveló la atleta de 23 años de edad.Gaby añadió que para los Juegos Panamericanos "Estados Unidos y Canadá son rivales fuertes, pero no dudo del trabajo que estamos haciendo, para llevarnos los resultados que queremos".