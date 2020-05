Galindo sale bien de cirugía, luego de sufrir derrame cerebral

Todavía no se puede considerar que el problema ha sido solucionado, pero hay una luz de esperanza para Benjamín Galindo, su familia y los aficionados al futbol que lo estiman. Este jueves por la mañana, "El Maestro" tuvo que ser atendido de gravedad en un hospital privado en Guadalajara, tras sufrir un derrame cerebral. Horas más tarde, fue intervenido quirúrgicamente, con resultado positivo, para alivio de todas las personas que estuvieron al pendiente de él durante varias horas.

Su hijo, Benjamín Galindo Jr., salió del hospital donde el exseleccionado nacional fue atendido para leer un pequeño comunicado por parte de la familia, confirmando el estado de salud de su padre y aclarando que -por el momento- no atenderán preguntas sobre lo sucedido, para acompañar la recuperación de su padre.

"Queremos agradecerles a todos los aficionados, personas y amigos que han estado preguntando y orando por mi papá, quien sabemos que es muy querido", dijo el defensa central. "[Deseo] informarles que la operación salió bien.

"Somos muy optimistas, pero tenemos que estar pendientes de la evolución en estas 72 horas. No vamos a contestar preguntas por el momento, espero que sepan acompañarnos de la mejor manera, orando por él y entiendan nuestra decisión", agregó.

Galindo es auxiliar de Matías Almeyda con los Earthquakes de San José, en la Major League Soccer. El Maestro trabajaba con el argentino desde su etapa al frente del Guadalajara y se mantuvo en la aventura por Estados Unidos.

Como futbolista, Galindo fue campeón de Liga con las Chivas, el Cruz Azul, el Santos Laguna y el Pachuca. Disputó la Copa del Mundo Estados Unidos 1994.