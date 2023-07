Gana México su novena Copa Oro

A-AA+



INGLEWOOD, EU., julio 16 (EL UNIVERSAL).- Em complicado y sufrido partido, México ganó su novena Copa Oro al derrotar 1-0 a Panamá en la final del torneo de la Concacaf jugado en el Sofi Stadium, ante una mayoría asistencia azteca.

México sufrió casi los 90 minutos del encuentro al enfrentar a un cuadro panameño que salió a jugarle al tú por tú al cuadro azteca, pero ambos carecieron de concreción a la hora buena.

El encuentro inicio con buen ritmo por parte de ambas selecciones, alternándose el con trol del bal+ómn, aunque fue panamá quien dio el primer golpe, pero una mala técnica en el control de balón evito un real peligro en la meta de memo Ochoa.

México intentaba jugadas con Antuna, Orbelín y Henry Martín, pero la bien plantada defensa panameña impidió que llegarán a buen puerto las jugadas del Tricolor.

Panamá intentaba salir a velocidad con Quintero y Davis, quienes se topaban con los defensas mexicanos, aun así generaron algunas jugadas que no cristalizaron.

Al fin México tomó velocidad y en jugada entre Antuna y Romo había culminado en gol al 32 por parte de Henry, pero el VAR lo invalidó por fuera de lugar.

Sin embargo, la insistencia era mexicana con llegadas más constantes, aunque sin concretar, mientras que los panameños lucían su velocidad, pero tampoco inquietaban a Ochoa.

Casi para finalizar la primera mitad el panameño Godoy hizo estirarse a Ochoa en un tiro de larga distancia que salió rozando el poste derecho.

Partido complicado Para México que no encuentra la llave para abrir a Panamá, que, por su parte, busca en contragolpe "matar" al Tri, pero ninguno concreta las que tiene.

Fue un juego trabado, con más insistencia Azteca, pero que no lograba horadar la meta panameña.

Cuando todo parecía que se iban a tiempo extra, Santiago Giménez recibió un pase en media cancha y se fue mano a mano contra Cummings, a quien ganó en velocidad y al entrar al área tiró a la izquierda del arquero panameño para el primer gol mexicano.

México hizo válido el pronóstico de favorito y gana por novena vez la Copa Oro. Se afianza como el Gigante de Concacaf.