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Ganadores de fase de liga, eliminados

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Ganadores de fase de liga, eliminados

Lyon, que terminó con nueve jugadores y fue el ganador de la fase de liga, fue eliminado por el Celta de Vigo tras perder 2-0 en casa, después de empatar 1-1 en España.

La tarjeta roja al defensor de Lyon Moussa Niakhaté a los 19 minutos resultó decisiva.

Celta mantuvo ocupado al arquero de Lyon, Dominik Greif, hasta que Javi Rueda definió a quemarropa a la hora de juego. Ferran Jutgla añadió el segundo en un contragolpe en el tiempo añadido. Poco después, Nicolás Tagliafico también vio la tarjeta roja.

Celta se medirá con Freiburg en los cuartos de final. El equipo alemán alcanzó esa instancia r primera vez tras imponerse con-1 en casa a Genk para remontar la derrota 1-0 de la ida.

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