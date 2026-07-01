Ganan los Mets ante Azulejos
Nolan McLean y 3 relevistas se combinan en juego de 6 hits
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TORONTO.- Nolan McLean y tres relevistas se combinaron para permitir seis imparables, los venezolanos Francisco Álvarez y Luis Torrens conectaron jonrones solitarios y los Mets de Nueva York vencieron la noche del martes por 3-0 a los Azulejos de Toronto.
Brooks Raley lanzó la séptima entrada, Luke Weaver trabajó la octava y Devin Williams cerró para su 12º salvamento en 13 oportunidades.
Los Mets lograron su cuarta blanqueada y ganaron por segunda vez en cinco juegos desde que Andy Green asumió como mánager interino tras el despido de Carlos Mendoza el viernes pasado.
Los Mets (36-50) evitaron caer a 16 juegos por debajo de .500 con su segunda victoria en 11 partidos. Según el Elias Sports Bureau, la mayor cantidad de juegos por debajo de .500 para un equipo que llegó a la postemporada fue 16, marca de los Boston Braves de 1914 (12-28).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El toletero dominicano canadiense de Toronto Vladimir Guerrero Jr. fue retirado de la alineación debido a dolor de espalda.
McLean (5-5) permitió cinco hits, cuatro de ellos sencillos, para ganar por segunda vez en tres aperturas. Otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete.
Gausman (4-7) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, su séptima apertura consecutiva sin victoria. Dio dos bases por bolas y ponchó a siete.
no te pierdas estas noticias
México mantiene invicto y avanza en Mundial 2026 tras eliminar a Ecuador
El Universal
Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México logró su primera victoria en eliminación directa en 40 años.
Selección de Irán se despide de Tijuana tras Mundial 2022
AP
El equipo iraní dejó México tras su eliminación en fase de grupos, marcado por tensiones políticas y deportivas.
Brasil vence a Japón en Mundial 2024 y Ancelotti destaca soluciones tácticas
AP
Casemiro y Vinícius Jr. fueron claves en la victoria brasileña que mantiene viva la ilusión.