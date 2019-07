García Jr. continúa de líder en la Nascar

Son 28 puntos los que lleva de diferencia Rubén García Jr., de Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy sobre su inmediato perseguidor en la mitad de la temporada 2019 de Nascar Peak México Series.

Los diez primeros del campeonato, posterior a la fecha de Chihuahua, son: Rubén García Jr. con 261 puntos, le siguen Abraham Calderón 233, Jorge Goeters 230, Irwin Vences 222, Salvador de Alba Jr. 221, Hugo Oliveras 218, Michel Jourdain Jr. 216, Rubén Rovelo 217, Xavi Razo 214 y Santiago Tovar 199.

García Jr., piloto del auto #88 de Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy, comentó "en Chihuahua sin duda alguna no fue el resultado que esperábamos dado a circunstancias totalmente ajenas a nosotros, pero, por otra parte, me da mucha satisfacción ver cómo en Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy no se sienten conformes con un top 10".

Añadió "no es suficiente para mi equipo, eso habla de lo bien que estamos haciendo las cosas, en Estados Unidos pasamos una mala racha en la que ya trabajamos con horas extras para regresar a donde pertenecemos. Tengo mucho camino por delante, así como trabajo por hacer, seguimos líderes en México con una diferencia de 28 puntos que debemos cuidar en las próximas carreras buscando aumentar, en K&N me ubico décimo del campeonato con muchas granas de seguir sumando y poder estar más adelante".

Seis carreras por los mejores escenarios de la República Mexicana se han recorrido desde Chiapas hasta Chihuahua, momentos inolvidables en un año que le falta mucho por recorrer visitando nuevas plazas, las más próximas Querétaro y San Luis Potosí que tendrán tribunas llenas para ver a los mejores pilotos de México, entre ellos el actual campeón y líder de la temporada 2019 Rubén García Jr., quien a bordo de su auto #88 de Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy ha podido defender sabiamente la punta del liderato que asumiera en la fecha uno.

El camino de Rubén, al momento, es con tres triunfos, un segundo lugar, un cuarto puesto y el último en Chihuahua que fue séptimo sitio 7.