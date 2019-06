Gary Woodland, campeón del US Open en el campo de Pebble Beach

Este domingo Gary Woodland aguantó los embates de Brooks Koepka, líder del ranking mundial, y Justin Rose para llevarse el US Open, su primer Major como profesional.

El estadounidense estuvo preciso en los momentos de mayor presión. Al embocar la bola en el hoyo 18, terminó las cuatro rondas en el campo de Pebble Beach con un score de 271 impactos (13 bajo par).

No fue un domingo perfecto para el oriundo de Topeka, Kansas, más la serenidad demostrada lo llevó hasta la victoria, a pesar de la presión que le mandaba el bicampeón, en un grupo por delante.

Koepka (-10) iba decidido por el tricampeonato del US Open; sin embargo, unos errores, en el hoyo 8 y 12, lo alejaron de Woodland, quien no perdió el ritmo en ninguno de los cuatro días en Pebble Beach.

El mejor jugador del mundo todavía buscó el birdie en el 18, que lo colocaría a uno de distancia de su compatriota, pero lo erró.

La caminata sobre el último fairway, de 539 yardas, fue larga pero pacífica. Con el temple que derrochó en todo el certamen, pegó un largo putt que culminó en un lujoso pájaro, la mejor manera para coronarse, abrazar a su caddie, Brennan Little, y disfrutar del festejo.

El estadounidense siempre se ha etiquetado como un golfista diferente, con mucha potencia y cosas por mejorar en el juego corto. Esta semana, quedó definido que, además de ser diferente, es campeón de un torneo grande.

Woodland festejó el Día del Padre junto a sus papás y su esposa, Gabby, madre de su primer hijo y embarazada de gemelos. A Gary, de 35 años de edad, le tomó una década y 244 torneos de PGA Tour para levantar su primer Major. El US Open fue su cuarto título dentro de la máxima categoría.

Los representantes mexicanos, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, terminaron su participación con tarjetas de +3 y +4, respectivamente. Ninguno de los dos tuvo una buena última ronda y perdieron varias posiciones.

Ancer, quien jugó el PGA Championship y US Open esta temporada, todavía le queda uno por disputar un Major más, The Open, agendado para el próximo mes, en Dunluce Course de Irlanda del Norte.

Tiger Woods, quien sufrió molestias en la espalda durante el fin de semana, concluyó con -2.