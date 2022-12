Gerardo Martino regresó a México entre empujones y reclamos

A-AA+

El entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino optó por el silencio en su regreso a la Ciudad de México, después de una desastrosa actuación de la Selección Mexicana por no avanzar a los Octavos de Final. Sin embargo, cada paso que dio de camino a la camioneta que lo recogió, fue inundado en un mar de gritos, insultos y reclamos.

Bien dicen que "una acción vale más que mil palabras" y dicha frase aplica a la perfección para el recibimiento del "Tata2 Martino. Acompañado por Norberto Scoponi y Sergio Giovagnoli, el ahora ex entrenador del Tri recibió empujones al grito de "debes rendir cuentas con nosotros", así como reclamos de no incluir a Javier "Chicharito" Hernández y estar "casado" con Rogelio Funes Mori.

Antes de llegar a la salida, uno de sus auxiliares (el ex portero Scoponi) se involucró en un altercado con un aficionado que llegó a provocar al cuerpo técnico. Norberto contestó con unas sutiles cachetadas sobre la mejilla de esta persona, primero marcándole que "no diga boludeces". Ante la constante insistencia de este aficionado y el pedido a los medios de que graben la agresión sobre su persona, el argentino replicó: "¿Te vas a poner a llorar, pavote?".

Finalmente, integrantes del cuerpo de seguridad del aeropuerto llegaron a separar el altercado. La persona afectada llegó a declarar que "el hecho de que gente ente de otro país venga a violentar a los mexicanos me parece algo muy grave y que hay que darle seguimiento"

Al "Tata" Martino lo siguieron figuras como Henry Martín, Uriel Antuna, Charly Rodríguez y Alfredo Talavera, entre otros.