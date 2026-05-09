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Gilberto Mora vuelve a plenitud con el Tricolor

Apostó por recuperarse sin cirugía para llegar el Mundial 2026

Por El Universal

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Gilberto Mora vuelve a plenitud con el Tricolor

México.- Gilberto Mora dejó claro que nunca tuvo como prioridad pasar por el quirófano para recuperarse de su lesión y llegar al Mundial de 2026. El juvenil de Xolos apostó por otro camino y hoy presume que volvió en plenitud física con la Selección Mexicana.

"Sí, fui a Estados Unidos, estuve unas semanas allá, regresé a Tijuana con el staff de allá, para ayudarme a estar de vuelta, trabajando, eso me ayudó muchísimo, siempre me apoyaron".

El futbolista también destacó el respaldo que recibió tanto de Club Tijuana como del combinado nacional. Mora explicó que sí existió la posibilidad de operarse, aunque nunca la tomó como primera opción para su recuperación.

"Creo que el apoyo de Xolos como de la Selección fue bastante, había opción de operarme, siempre fue la opción de no operarme, dejar que el tiempo pasara, recuperarme solo, gracias a Dios estoy aquí".

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Mora reconoció que la lesión le pegó fuerte en lo anímico. Aun así, nunca perdió la fe ni la confianza en regresar a tiempo para pelear por un lugar en la Copa del Mundo.

"Al principio sí triste. Siempre confié en mí, en Dios, los tiempos de él son perfectos, trabajé para estar en selección, no lo veía lejos, siempre motivado para estar en el Mundial".

El juvenil mexicano aseguró que ahora disfruta cada convocatoria y busca aprovechar cada entrenamiento con el equipo nacional. Además, afirmó que físicamente ya no tiene molestias y que se encuentra completamente recuperado.

"Trato siempre de disfrutar el momento, me siento contento de estar nuevamente en Selección, siempre motivado, cada día dar lo mejor de mí, disfrutar el momento. Contento de estar de nuevo en Selección, físicamente muy bien, estoy al 100%".

Sobre la polémica que rodea a algunos jugadores del Tri, Mora evitó entrar en detalles. El futbolista prefirió enfocarse únicamente en lo deportivo y en mantener la concentración dentro del grupo. "No me metí a ver mucho el tema, trato siempre pasar en lo mío".

Finalmente, Gilberto Mora dejó claro que representar a México no le genera presión, sino motivación para destacar. El juvenil también consideró que la convivencia previa ayudará al grupo a llegar más fuerte y unido al Mundial de 2026.

"La verdad no lo tomo como presión, sino como motivación, trato de ser yo en el campo, jugar, divertirme, me ha ayudado, espero seguir así. Esto nos va a ayudar muchísimo, para entendernos mejor, poder estar juntos desde antes, entrenar juntos, entendernos en el partido y poder hacer el mejor Mundial de México".

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