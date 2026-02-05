Gilgeous-Alexander se perderá el All Star
Miami.- El jugador de los Oklahoma City Thunder y actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, se perderá el ´All Star´ por una lesión en el abdomen por la que será reevaluado tras el parón de la próxima semana.
Gilgeous-Alexander no disputó ningún minuto del último cuarto en la victoria de anoche de los Thunder frente a los Orlando Magic (128-92), un encuentro para el que había sido duda por un esguince en un dedo de la mano, según el informe de lesiones.
La lesión abdominal le impedirá participar en el partido de las estrellas de la NBA que tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles) el 15 de febrero.
Esta iba a ser la cuarta edición en la que participase el escolta, que había sido elegido como uno de los titulares para el encuentro, según una votación en la que participa el público, los medios de comunicación y los jugadores de la liga.
Gilgeous-Alexander iba a representar al equipo ´Mundo´ en el ´All Star´, que este año consistirá en un minitorneo formato ´round robin´ entre tres equipos -dos de Estados Unidos (´Barras´ y ´Estrellas´) y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.
