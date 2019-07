Gimnasta De Luna confiaba en ganar la de oro

El gimnasta mexicano Fabian De Luna dio el batacazo de la tarde tras superar al multicampeón Arthur Zanetti en la prueba de anillos dentro de la gimnasia artística de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El ahora campeón Panamericano, quien se adjudicó el oro con un puntaje de 14.500, brindó su evaluación de la jornada y sus expectativas a futuro.

"Es increíble quedar primero. No es fácil venir a unos Juegos Panamericanos, pero lo di todo trabajando mucho para lograr este resultado", dijo De Luna.

El gimnasta aseguró que nunca había tenido la sensación de estar liderando la prueba, pero esto mas que ponerlo nervioso, le dio el ánimo de conservar el lugar.

"Ir primero no es nada fácil. Cuando me enteré de que iba a ser así, me mentalicé en ser puntual y hacer la rutina lo mejor posible, casi perfecta, en un grado olímpico", aseguró De Luna.

Fabián sabe que el haber ganado el oro panamericano es un gran salto en su carrera, pero también es más responsabilidad para mantenerse en ese nivel.

"Es un salto para mí haber campeonado, me va a dar un poquito más de nombre y me ayudará en mis objetivos, que son el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos", afirmó el gimnasta.

Como todo deportista, Fabián también aspiraba al oro, su trabajo lo enfocó en ese sentido, pero el vencer a Zanetti fue algo inimaginable.

"Yo sí esperaba ganar la de oro. Trabajé mucho en casa, me dediqué por completo a esto. Se lo que significa Zanetti en anillos, pero confié desde un principio en tener posibilidades de quedarme con el primer lugar. Los aros son la modalidad en la que más cómodo me siento, todas las demás me dan miedo", dijo De Luna.

Al preguntarle sobre sus aspiraciones a futuro, el gimnasta dice:

"Mi meta es llegar a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ganar la de oro. Apenas regrese a casa retomaré los entrenamientos".