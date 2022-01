Giorgio Chiellini confiesa: "Soy feo pero ligero por ser futbolista"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Giorgio Chiellini, defensa de la Juventus, dio mucho de que hablar luego de una curiosa declaración en el podcast "Muschio Selvaggio" del rapero Fedez, en donde confesó que sólo liga por ser futbolista, ya que es muy feo.

"Soy más feo que el hambre. Bonucci lo habría conseguido de todos modos, es guapete. Para mí, ligar sin ser futbolista, habría sido imposible", comentó entre risas.

Leo Bonucci, también defensa de la Juventus, estuvo de igual manera presente en dicho podcast, en donde hablaron sobre la celebración que tuvieron tras conquistar la reciente Eurocopa con Italia.

"Celebramos toda la noche tras la Eurocopa, Barella visitó al presidente teniendo resaca. Lo importante es no emborracharse demasiado, también durante la Eurocopa hicimos asados y nos tomábamos algo. Hubo un par de fiestas donde nos descontrolamos, pero no con mujeres o ligando, no es lo nuestro, fue más como en hermandad".

Ambos centrales italianos han compartido más de 10 temporadas juntos en la Vecchia Signora.