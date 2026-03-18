Gol de Eze mantiene al Arsenal en racha
En una noche por lo demás difícil para los clubes ingleses, Arsenal se aseguró de que haya representación de la Premier en los cuartos de final.
Eberechi Eze giró sobre sí mismo para clavar un disparo ascendente desde el borde del área antes de que Declan Rice añadiera el segundo en el Emirates Stadium.
Líder de la Premier con nueve puntos de diferencia, Arsenal alcanzó la final de la Copa de la Liga inglesa —enfrentarán a Man City el domingo— y están en los cuartos de final de la Copa FA, donde será amplio favorito ante el Southampton de la segunda división.
Definitivamente no debería descartarse un cuádruple.
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