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Golea el Barsa 6-2 al Madrid en UCL femenil

Por AP

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
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Golea el Barsa 6-2 al Madrid en UCL femenil

MADRID.- Barcelona se acercó a una octava semifinal consecutiva, ampliando el miércoles su récord, en la Liga de Campeones femenina con una goleada 6-2 sobre su rival Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final, mientras Manchester United debutó en esa instancia con una derrota 3-2 ante Bayern Múnich en Old Trafford.

Ewa Pajor anotó dos veces, y Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas sumaron un gol cada una en Madrid para acercar al club catalán a las semifinales.

Linda Caicedo marcó un gol en cada tiempo para el Madrid, que necesitará una gran remontada en Barcelona la próxima semana para alcanzar su primera semifinal.

Barcelona, tricampeón, ha llegado a la final en cinco temporadas consecutivas. Perdió la final del año pasado ante Arsenal, que el martes derrotó 3-1 a su rival inglés Chelsea en el partido de ida de su cruce de cuartos de final.

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También el martes, Wolfsburg tomó ventaja 1-0 sobre el Lyonnes, campeón récord de ocho títulos, en un duelo entre dos de los nombres más ilustres de la competición.

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