Goleada del ManU en Premier

WOLVERHAMPTON, Inglaterra.- Bruno Fernandes facturó un doblete y asistió en otro gol y el Manchester United abrumó el lunes 4-1 a Wolverhampton para colocarse entre los seis primeros de la Liga Premier.

Fernandes abrió el marcador a los 25 minutos, pero Jean-Ricner Bellegrade niveló el marcador al final del primer tiempo.

Bryan Mbeumo restauró la ventaja del United al inicio del complemento. Mason Mount hizo el tercer gol a los 62 minutos y Fernandes puso cifras definitivas con un penal a los 82.

Fue la octava derrota consecutiva para los Wolves, mientras que el United se colocó sexto con 25 puntos, los mismos que el quinto Chelsea.

Los Wolves permanecen en el fondo de la tabla con dos unidades, a ocho del penúltimo Burnley.

"Nos recuperamos en cuanto a juego, pero con los goles que concedimos, nunca vas a obtener nada de un partido de fútbol", dijo el entrenador de los Wolves, Rob Edwards. "Hay nerviosismo y lo entiendo, pero en los momentos cruciales del partido, perdimos el balón".

Aunque el United ha tenido una temporada de altibajos, se presentó como claro favorito contra un equipo que tiene uno de los peores comienzos de temporada en la historia de la Premier hasta este punto.

Miles de aficionados de los Wolves boicotearon los primeros 15 minutos en una protesta coordinada contra los propietarios del club, el conglomerado chino Fosun International.

Apenas se habían sentado cuando el United tomó la delantera con un gol que tipificó la temporada de los Wolves.

El brasileño Andre perdió el balón en el centro del campo y Fernandes no perdonó en el contragolpe.

El United dominó, pero no pudo capitalizar y pagó el precio segundos antes del descanso.

David Moller Wolfe colgó un centro desde la línea de fondo y Bellegarde definió de volea. Fue el primer gol de liga de los Wolves desde que perdieron 3-2 en casa ante el Burnley el 26 de octubre, y fue el 13er consecutivo de liga en el que el United no ha mantenido su portería a cero.