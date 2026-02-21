Goleada del Nottingham al Fenerbahçe

Vítor Pereira causó un impacto positivo el jueves en su primer partido al mando del Nottingham Forest y lo guio a una goleada de 3-0 en su visita al Fenerbahçe en el partido de ida de su repechaje de la Liga Europa.

Dos brasileños, el defensor Murillo y el delantero Igor Jesus, marcaron por el equipo inglés, lo mismo que el capitán Morgan Gibbs-White, para dejar a Forest al mando de la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el City Ground.

En tanto, Martin O´Neill no tuvo mucho que celebrar en el partido número 1.000 de su carrera como entrenador, ya que su Celtic perdió 4-1 en casa ante el Stuttgart.

Viktoria de Pilsen, el único equipo invicto en la fase de liga, se mantuvo sin derrota después de que un empate en los últimos minutos le valió un 2-2 ante Panathinaikos en Atenas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Salónica, PAOK cayó 2-1 ante el cuadro del Celta de Vigo con goles de Iago Aspas y Williot Swedberg, en una revancha de la derrota 3-1 del equipo griego ante el conjunto español en la fase de liga.

Zakaria El Ouahdi marcó dos veces y Bryan Heynen añadió otro tanto para el Genk, que superó 3-1 como visitante al Dinamo en Zagreb.