Gran debut de Girón

El joven piloto Mateo Girón tuvo un destacado debut en la NASCAR Challenge Series al conquistar el segundo lugar en la primera fecha de la temporada 2026, disputada en el Súper Óvalo Potosino. Luego de cerrar su etapa en Trucks México Series, el piloto enfrentó su primer compromiso dentro de esta categoría al volante del auto #05 de Alessandros Racing, partiendo desde la quinta posición en la parrilla de salida de la competencia "La Potosina 200".

Desde el arranque, Girón tuvo que sortear un inicio complicado debido al tráfico en pista, situación que logró manejar con inteligencia para mantenerse en la pelea. A lo largo de las 200 vueltas pactadas, la temperatura del asfalto y los constantes contactos entre pilotos marcaron el desarrollo de la carrera.

En la vuelta 55, una bandera amarilla lo perjudicó tras un contacto, obligándolo a ingresar a pits para realizar ajustes en su auto. Pese a ello, el piloto mostró capacidad de reacción y, tras el Stage, logró colocarse momentáneamente como líder de la competencia.

Sin embargo, en la vuelta 117, un nuevo incidente lo obligó a remar contracorriente. Gracias a un gran trabajo de su equipo en pits y a su sólido desempeño en pista, Girón logró recuperar posiciones en el tramo final. Finalmente, tras cumplirse el tiempo límite de 100 minutos, el juvenil piloto cruzó la meta en la segunda posición, firmando así un debut sobresaliente en la categoría.

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"Estoy contento, fue una gran carrera con muy buen ritmo. Aprovechamos bien las paradas en pits, pero lamentablemente la victoria se nos escapó en la última vuelta", expresó Girón al término de la competencia.